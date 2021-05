Cagliari-Genoa, Ballardini: “Genova una piazza strana. Kallon? Sono arrabbiato”

La stagione del Genoa si conclude con una vittoria.

Un’annata cominciata male e finita in crescendo, con le sapienti mani di Davide Ballardini che ancora una volta hanno permesso ai liguri di raggiungere una salvezza tranquilla. Nell’anticipo del sabato sera il Grifone ha trovato una vittoria di misura contro il Cagliari per 1-0. Al termine del match, Davide Ballardini ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Il tecnico ravennate viene incalzato su una sua possibile riconferma, ma preferisce non sbilanciarsi: “La mia storia dice certe cose. A Cagliari hanno continuato a giocare come io avevo imposto per qualche anno, così come a Palermo e al Genoa. L’unica volta che ho iniziato a Genova, sono stato esonerato con la squadra all’ottavo posto. Ripeto, due o tre anni fa il Genoa si è salvato all’ultimo e io quando sono stato esonerato avevo fatto con la squadra 12 punti dopo le prime 7 partite. Ciò significa che in questa piazza può accadere di tutto”.

La piazza genoana ha avuto modo di scoprire il talento di Kallon, anche se Ballardini si è detto arrabbiato: “Io l’ho visto arrivare mercoledì e mi sono arrabbiato, perché è un ragazzo molto interessante e me l’hanno segnalato solo a pochi giorni dalla fine del campionato. Il Genoa deve avere una rosa di 15 giocatori più dei giovani della Primavera e lui deve essere uno di questi. Mi sembra un ragazzo serio, quello che ha passato gli dà una motivazione in più”.