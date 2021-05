Serie A, 38a giornata: tris Sampdoria, Crotone-Fiorentina a reti bianche. Ok Genoa, la classifica

Sono appena terminati gli anticipi del trentottesimo ed ultimo turno di Serie A.

E’ arrivato il triplice fischio sui tre campi dove questa sera erano in programma i tre anticipi della trentottesima giornata del campionato di Serie A, l’ultima della stagione. Al “Ferraris” di Genova, netto 3-0 della Sampdoria che affonda il Parma di D’Aversa, sempre più ultimo e già in Serie B da diversi turni. In gol per la compagine blucerchiata il sempreverde Quagliarella – al 20′ – e raddoppio dei liguri con Colley, in gol al 44′. Il tris della formazione allenata da Claudio Ranieri – alla sua ultima presenza sulla panchina blucerchiata (LEGGI QUI) -, arriva al 64′ con il gol siglato da Gabbiadini. Nel match in programma alla “Sardegna Arena”, vittoria esterna del Genoa del tecnico Davide Ballardini. A segno per i “grifoni” Shomurodov che al 15′ mette a segno il gol del definitivo 0-1 contro i sardi allenati da mister Leonardo Semplici, ormai salvi. Nell’ultimo match della serata, in programma allo “Scida”, pari a reti bianche tra l’ormai retrocesso Crotone di Serse Cosmi e la Fiorentina di Beppe Iachini, alla sua ultima uscita come allenatore della viola (LEGGI QUI).

