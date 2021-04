Serie B, caos Frosinone: il club ciociaro adesso rischia la retrocessione

Caos ciociaro.

Frosinone, ufficiale l’esonero di Nesta: fatale l’ultimo ko contro il Lecce. Il comunicato

Il cambio in panchina di qualche settimana fa non ha dato i frutti che il club ciociaro sperava. Fabio Grosso – subentrato ad Alessandro Nesta – non è riuscito, fino ad ora, ad imprimere il proprio modus operandi nella testa e nella gambe dei calciatori. La classifica parla chiaro e i tifosi del Frosinone, adesso, tengono il fiato corto come non mai.

Serie B, altro k.o per il Frosinone: la Salernitana di misura, tre punti che valgono il terzo posto. La classifica aggiornata

Secondo quanto riportato da tuttofrosinone.com, la società gialloblu è decisamente preoccupata in vista del finale di stagione. Nonostante i quaranta punti racimolati nel corso della corrente stagione agonistica, il Frosinone è solamente tre lunghezze avanti rispetto all’Ascoli che si trova in zona play out. “Ad inizio campionato, non era minimamente immaginabile ritrovarsi in primavera con questo mero obiettivo”, scrive il noto quotidiano sottolineando che il patron Maurizio Stirpe avrebbe voluto una squadra che si trovasse stabilmente nella parte sinistra della classifica. Una papabile retrocessione in Serie C sarebbe devastante per tutto l’ambiente ciociaro.

Di seguito, la classifica aggiornata di Serie B.