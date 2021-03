Frosinone, ufficiale l’esonero di Nesta: fatale l’ultimo ko contro il Lecce. Il comunicato

Si conclude qui l’esperienza di Alessandro Nesta sulla panchina del Frosinone.

E’ divorzio tra Alessandro Nesta e il Frosinone, che ha infatti deciso di sollevare dal proprio incarico il tecnico romano dopo il tonfo contro il Lecce nella 30^ giornata di Serie B. Un ennesimo ko non digerito dalla dirigenza, che avrebbe infatti optato per l’esonero dell’allenatore, per tentare di raddrizzare la stagione dei ciociari: attualmente al 12° posto in classifica e a 6 punti dall’ultima posizione valida per la qualificazione ai playoff. Si interrompe qui, dunque, l’esperienza di Nesta al Frosinone iniziata nella stagione 2019/20. A darne notizia è lo stesso club, attraverso un comunicato ufficiale.