Roma-Frosinone, Di Francesco: “Creato molto. Dispiace per risultato, sui giovani…”

La Roma dopo la figuraccia subita contro il Genoa a Marassi, rialza la testa e batte 2-0 in casa il Frosinone dell'ex Eusebio Di Francesco. Decidono il match i gol al 21' di Lukaku e all'84' Pellegrini . Con questa vittoria i giallorossi si trovano dodicesimi a quota otto punti momentaneamente a meno tre dalla zona Europa ; ciociari a quota nove. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Eusebio Di Francesco . Di seguito le dichiarazioni:

GOL DOPO CAMBIO MODULO - “Ero obbligato a fare un cambio, avevo solo Lusuardi che non aveva mai giocato e ho scelto un’altra strada. Abbiamo creato molte difficoltà alla Roma, volevamo togliere le loro fonti di gioco. Se tu crei e non fai gol, parliamo dei soliti discorsi, la Roma ha qualità. Il Frosinone ha tanti giovani, non dimentichiamo il percorso che stiamo facendo, abbiamo avuto il coraggio di essere alti. Ho dovuto fare un cambio obbligatorio”.