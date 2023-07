Frosinone, Stirpe: “Di Francesco un top! Pratica calcio offensivo” E sui risultati…

Le dichiarazioni del presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe sul progetto dei ciociari e sulla scelta di Eusebio Di Francesco in panchina

Parola a Maurizio Stirpe. Il presidente del Frosinone - ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" - ha parlato della scelta di iniziare un nuovo progetto tecnico con Eusebio Di Francesco in panchina. L'ex allenatore del Sassuolo è fermo da quasi due stagioni dopo l'esonero rimediato in quel di Verona dopo tre partite disputate. Di seguito, le parole del patron gialloblù:

"Angelozzi ritiene Di Francesco un top? Lo è anche per me. Pratica un calcio propositivo, ha ottenuto ottimi risultati in Europa con Roma e Sassuolo e ha la dote dell’imprevedibilità. Il fatto che abbia lavorato con Guido agevola il lavoro e ci fa guadagnare tempo nel processo di crescita dei ragazzi".