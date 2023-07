Frosinone, Stirpe: “Di Francesco? Spiego la scelta. Grosso, Mulattieri e Turati…”

Perché avete puntato su Di Francesco? "Ha sempre praticato un calcio che ha similitudini col nostro dell'ultimo anno. Conosceva bene il direttore ed è una persona che stimo, aveva la necessità di rimettersi in discussione, come noi, e mi è sembrato l'uomo giusto nel momento giusto".

Come lo ha ritrovato? "Molto bene, molto motivato, con grande voglia di fare bene".

Parlerete col Sassuolo per l'eventuale ritorno di Turati? "Del mercato se ne occupa Angelozzi, io sono qua per le questioni politiche. Ora dopo 9 anni rientro in Lega, sono curioso di vedere se è cambiato qualcosa. Giornata decisiva? Non penso, quadro interlocutorio".

L'idea del canale della Lega? "Bisogna vedere quale è l'ipotesi di partenza e capire quale è il punto di caduta di questa ipotesi".

Quale budget per il mercato? "Abbiamo cambiato pelle, per noi è importante il risultato ma anche il modo in cui lo si raggiunge. Partiamo da un progetto che si fonda sulla sostenibilità economico-finanziaria, sulla valorizzazione del brand e l'implementazione delle infrastrutture e del settore giovanile. Non ci faremo condizionare dai risultati".

Si è lasciato bene con Grosso? "Sì, anche perché al di là di tutto noi non possiamo far altro che dargli merito per quello che ha saputo valorizzare. Ci sta che ad un certo punto uno abbia idee diverse e che prenda una decisione che è responsabile".

Le piacerebbe tenere Mulattieri? "A me piacerebbe sicuramente, ma penso che l'Inter abbia progetti diversi".