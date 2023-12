Frosinone, il presidente Stirpe apre alla possibilità di cedere le quote

Il Frosinone continua a stupire. La formazione di Di Francesco sta esprimendo un grande calcio come testimoniano i risultati soprattutto l'ultimo in Coppa Italia dove i ciociari hanno annientato 0-4 il Napoli al Maradona. Maurizio Stirpe apre alla possibilità di cedere in un futuro prossimo le quote di maggioranza dei laziali. Dopo lo storico successo in Coppa Italia allo stadio Maradona contro i partenopei, in uno dei momento migliori della storia del club, il numero uno della società ciociara nel corso di una intervista al 'Corriere dello Sport' ha annunciato che la sua presidenza potrebbe non durare ancora a lungo: "Ai cambi al timone bisogna sempre pensare quando le cose vanno bene. Non sto dicendo che siamo arrivati al momento, ma che io lavoro perché il Frosinone sia senza tempo, indipendentemente da me. Ecco perché la salvezza diventa cruciale, perché ci stabilizzerebbe". Stirpe è presidente e amministratore unico del Frosinone Calcio dal 2003 e nel 2017 ha ultimato lo stadio Benito Stirpe da 16.227 posti: "Se vent'anni fa sono tornato a legare il nome della nostra famiglia al club lo devo alla spinta di mio padre a cui ho intitolato lo stadio. Quando con mio zio erano al vertice del Frosinone, io ero un piccolo tifoso".