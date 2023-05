Frosinone, Caso: “Serie A arrivata con merito, abbiamo stradominato il campionato”

"Sono molto contento, è stata una stagione straordinaria sia a livello di squadra che personale", così Giuseppe Caso ai microfoni di TuttoB.com. in merito alla promozione in Serie A conquistata con la maglia del Frosinone. Il jolly offensivo di Fabio Grosso si è raccontato a 360° in un'intervista in cui ha tracciato un quadro generale della sua carriera e non solo. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.