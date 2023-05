Genoa, Jagiello: “Frosinone forte, ma vogliamo vincere. Gilardino ha dato serenità”

Il Genoa è ufficialmente la seconda squadra a centrare la promozione diretta in Serie A. Grazie all'ultimo successo ottenuto contro l'Ascoli in campionato, il Grifone ha raggiunto la matematica, conquistando la massima serie appena un anno dopo la retrocessione. Un traguardo su cui il centrocampista, Filip Jagiello , si è soffermato a parlare durante un'intervista concessa ai microfoni di "Tuttomercatoweb".

Tra i principali passaggi dell'intervista anche il momento in cui il Genoa ha realizzato davvero di poter tornare in A dopo appena un anno: "Secondo me sono due le partite: contro Frosinone e Bari, nonostante fosse ancora il girone di andata, c'era il segnale che potevamo raggiungere la promozione. A? Era il nostro obiettivo fin dall'inizio della stagione. Ognuno di noi voleva vincere il campionato, ottenere la promozione per far vedere che noi siamo giocatori di Serie A".