Frosinone, Angelozzi: “Di Francesco non è in discussione, siamo sereni”

KO CONTRO IL SASSUOLO - "Sono partite che nascono così, il Sassuolo ha fatto un tro in porta e ha fatto gol, noi anche e l'abbiamo sbagliato. Ci sono momenti in cui si vince e altri dove i risultati non arrivano. Di Francesco non è assolutamente in discussione. Non esiste nemmeno parlarne. Noi continuiamo sulla nostra strada, siamo contenti, è giusto quello che stiamo facendo, anzi forse abbiamo fatto qualcosa di più".