Calciomercato Frosinone, Angelozzi al lavoro: intesa con il Bari per Walid Cheddira

Il Frosinone si appresta a chiudere il doppio colpo Cerofolini-Barrenechea. Cheddira dal Bari per l'attacco è molto vicino. L'ex Parma garantirebbe gol e peso specifico in avanti per affrontare al meglio la Serie A 2023/2024

Dopo aver virtualmente chiuso la trattativa per l'approdo del portiere Cerofolini dalla Fiorentina e del centrocampista Barrenechea dalla Juventus , il direttore dell'area tecnica, Guido Angelozzi lavora alacremente con il suo staff per regalare altri colpi di categoria al tecnico Eusebio Di Francesco .

Come riportato nell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", al vaglio del direttore sportivo del club neopromosso, ci sarebbe Walid Cheddira. L'ex Parma l'anno scorso è stato il trascinatore della squadra di Michele Mignani che ha sfiorato il sogno di salire in Serie A. La punta marocchina, infatti, ha realizzato 17 reti e 7 assist in 35 gare tra regular season a playoff in B. "Angelozzi - sottolinea la rosea - ha l’intesa con il Bari (prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo con la salvezza) e con l’attaccante. Da limare le cifre da corrispondere sia adesso che in caso di riscatto (è valutato 7 milioni). E poi bisogna guardarsi dalla concorrenza di Cagliari e Verona". Seguiranno aggiornamenti.