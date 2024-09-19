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MODENA-PALERMO, VERRE DAL 1’: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Le formazioni ufficiali della gara Modena-Palermo, valevole per la 9ª giornata del campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 15:00. MODENA: 26 Gagno (Cap.), 5 Battistella, 8 Santoro, 10…

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COPPA ITALIA: LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-PALERMO

Il Palermo targato Alessio Dionisi fa visita al Napoli di Antonio Conte. Alle ore 21:00, fra le mura dello Stadio "Diego Armando Maradona", i rosanero affronteranno gli azzurri nel match valevole per…