Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia di riscatto e dei tre punti contro il Mantova. Domenica 16 febbraio, alle ore 15:00, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero…
Formazioni
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia di riscatto e dei tre punti contro lo Spezia. Domenica 9 febbraio, alle ore 15:00, fra le mura dello Stadio "Alberto Picco", i rosanero affronteranno la…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia di riscatto e dei tre punti contro la Sampdoria. Domenica 24 novembre, alle ore 17:15, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia dei tre punti contro il Cittadella. Domenica 3 novembre, alle ore 15:00, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero affronteranno la…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia dei tre punti contro il Mantova. Mercoledì 30 ottobre, alle ore 20:30, fra le mura dello Stadio "Martelli", i rosanero affronteranno la squadra di Davide…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia della prima vittoria casalinga contro la Reggiana. Sabato 26 ottobre, alle ore 15:00, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero…
Le formazioni ufficiali della gara Modena-Palermo, valevole per la 9ª giornata del campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 15:00. MODENA: 26 Gagno (Cap.), 5 Battistella, 8 Santoro, 10…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia dei tre punti contro il Modena. Sabato 19 ottobre, alle ore 15:00, fra le mura dello Stadio "Alberto Braglia", i rosanero affronteranno la squadra di…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia del primo successo in casa contro la Salernitana. Domenica 6 ottobre, alle ore 15:00, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia del terzo successo di fila in trasferta contro il Sudtirol. Lunedì 30 settembre, alle ore 19:30, fra le mura dello Stadio "Druso", i rosanero affronteranno…
Il Palermo targato Alessio Dionisi fa visita al Napoli di Antonio Conte. Alle ore 21:00, fra le mura dello Stadio "Diego Armando Maradona", i rosanero affronteranno gli azzurri nel match valevole per…
Il Palermo targato Alessio Dionisi a caccia del terzo successo in campionato contro il Cesena. Sabato 21 settembre, alle ore 15:00, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", i rosanero…