Serie C-Girone C, Foggia-Turris: dubbi e scelte di Zeman. Le probabili formazioni

Il Foggia di Zeman a caccia di conferme dopo la convincente vittoria per quattro a uno contro il Potenza

Foggia e Potenza si affrontano nel match valido per il terzo turno del Girone C di Serie C. La gara andrà in scena alle ore 20.30 allo "Stadio Pino Zaccheria". Di seguito, le probabili formazioni del sfida.