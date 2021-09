Serie C-Girone C, dal Palermo al Foggia: il programma della giornata odierna

Al via il terzo turno del Girone C di Serie C: apre Taranto-Palermo

⚽️

I terzi incontri validi per il Girone C di Serie C prende forma. Da Taranto-Palermo a Foggia-Turris: queste le due sfide in programma per la giornata odierna.

I rosanero di Giacomo Filippi affrontano in Puglia una compagine ostica. Tanta voglia di rivalsa per il Palermo dopo il derby disputato contro l'ACR Messina non al meglio delle proprie possibilità. Di fronte al team siciliano il palermitano di nascita Andrea Saraniti nonché grande ex della sfida. L'attuale attaccante del Taranto proverà ad impensierire la retroguardia rosanero conoscendone segreti e peculiarità.

Il Foggia di Zeman va a caccia di conferme dopo la splendida vittoria maturata per quattro reti ad uno ai danni del Potenza. L'ex allenatore del Pescara ha già inculcato idee e meccanismi tecnico-tattici nella testa dei propri calciatori.

Di seguito, orari e location dei due anticipi validi per il Girone C di Serie C.

Taranto-Palermo, 17.30 "Stadio Erasmo Iacovone"

Foggia-Turris, 20.30 "Stadio Pino Zaccheria"