Foggia, Del Prete: “Qui per aiutare, la piazza merita altri palcoscenici. Ho un obiettivo”

La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: Lorenzo Del Prete è un nuovo giocatore del Foggia.

L’esperto esterno destro classe 1986, svincolato dopo il fallimento del Trapani, vanta una lunga esperienza in Serie B. Nella serie cadetta ha vestito le maglie di Perugia, Catania, Crotone, Novara, Nocerina e Frosinone con le quali ha totalizzato 214 presenze, oggi, invece, è pronto per la sua nuova avventura con il club rossonero.

Calciomercato Foggia, Del Prete ad un passo: i dettagli. Era stato accostato al Palermo

“Sono soddisfatto di essere qui, conosco bene questo girone e metterò a disposizione la mia esperienza e la mia voglia per raggiungere gli obiettivi prefissati dal club. Foggia è una piazza che merita ben altri palcoscenici, l’ho affrontata spesso da avversario e so cosa significhi giocare in questo stadio, anche se l’assenza del pubblico è pesante. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, evitando di pensare ad altro. Solo così si ottengono i risultati”, queste le prime parole di Lorenzo Del Prete da calciatore del Foggia.

Foggia, dietrofront di Follieri: “Situazione ambientale preconcetta e pilotata”