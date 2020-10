Foggia, dietrofront di Follieri: “Situazione ambientale preconcetta e pilotata”

Dietrofront di Raffaello Follieri.

Resta tutt’oggi nebuloso il futuro del Foggia calcio. Dopo la conferma dei fratelli Sannella avvenuta la scorsa estate in merito all’esistenza di una trattativa per la cessione del club rossonero, resta ancora in ballo la vicenda legata alla vendita del club pugliese. Proprio quando sembrava tutto fatto per il passaggio di proprietà del Foggia nelle mani di Raffaello Follieri, una nota diramata dallo stesso imprenditore – ex conoscenza di Palermo e Catania, ha messo la parola fine sulla discussa trattativa ormai conclusasi con un nulla di fatto.

“Londra 24 Ottobre 2020 Follieri Capital Ltd , comunica che dopo aver ottemperato a tutte le formalita’ documentali e finanziarie per acquisire l’intero pacchetto azionario del Calcio Foggia 1920 , si trova obbligata a non proseguire nell’operazione a causa di una situazione ambientale preconcetta e volutamente ostativa chiaramente pilotata da chi fin dal primo giorno si e’ opposto all’investimento nella squadra e sul territorio per favorire altre situazioni”.