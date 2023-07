Foggia, al via il casting allenatore: anche l’ex Palermo Silvio Baldini nel mirino

Una favola meravigliosa quella del Foggia che ha scalato la classifica del girone C con l'insediamento in panchina di Delio Rossi ed ha ridato entusiasmo ad una piazza calorosa come quella rossonera nella cavalcata playoff. A suon di rimonte clamorose in extremis, i satanelli sono arrivati alla finale del minitorneo, venendo però battuti dal Lecco di Luciano Foschi sia all'andata sia al ritorno. A margine della grande delusione, il club del patron Canonico ha dovuto anche incassare le dimissioni dell'ex tecnico di Lazio e Ascoli tra le altre.

Rimasto senza guida tecnica, il club pugliese si è messo alla ricerca di un profilo che dia nuovamente slancio alla piazza e che riporti il club a competere per i piani alti della categoria. Secondo quanto riportato da "Antenna Sud" il nuovo nome del Foggia per la panchina è quello di Silvio Baldini, ritrovatosi a piedi dopo le dimissioni rassegnate in quel di Palermo e Perugia nella scorsa stagione. I satanelli potrebbero rappresentare una ghiotta opportunità per il condottiero in panchina del club rosanero che conquistò trionfalmente la promozione in B nella stagione 2021-2022. Seguiranno aggiornamenti.