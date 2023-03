Delio Rossi: “Affezionato alle squadre allenate ma il Foggia è l’unica per cui tifo”

Delio Rossi sarà il nuovo allenatore del Foggia . Dopo un incontro con la dirigenza in quel di Napoli, il tecnico originario di Rimini ha accettato la proposta della società pugliese. In attesa dell'ufficialità che legherà l'ex tecnico del Palermo al club rossonero fino al 30 giugno 2024 , Delio Rossi ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Foggia Tv. Ecco, di seguito, le sue parole.

“Sono affezionato a tutte le squadre che ho allenato ma il Foggia è l’unica per cui tifo. Faccio le vacanze in provincia di Foggia da 40 anni. Mia moglie è foggiana, i miei figli sono nati a Foggia. Secondo me la squadra è tecnicamente valida, ma soffre i ritmi alti come si è visto a Cerignola. La tecnica non sempre può bastare. Ora è importante la preparazione fisica soprattutto in caso di playoff”.