Foggia, Delio Rossi ha detto sì: l’ex Palermo sarà il nuovo allenatore

Delio Rossi sarà il nuovo allenatore Foggia. Dopo un incontro con la dirigenza in quel di Napoli, il tecnico originario di Rimini ha accettato la proposta del club pugliese. Lo scorso 25 marzo, Mario Somma aveva scelto di rassegnare le proprie dimissioni in seguito alla sconfitta rimediata contro il Monterosi: "Sono qui a comunicare le mie dimissioni. Non sono più in grado di gestire questa rosa e mi faccio da parte. Foggia avrà un tifoso in più e ringrazio tutti per come sono stato accolto", le sue parole in sede di conferenza stampa.