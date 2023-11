Prandelli: “Fiorentina da Champions, Juve concreta. Consiglio per Chiesa e Vlahovic”

"Molti consideravano la Juve finita, ma in realtà non finisce mai e lo sta dimostrando anche stavolta. Ma occhio alla Fiorentina: potenzialmente è da Champions e domani potrà contare sull’effetto Franchi, uno stadio che trascina come pochi e mette timore agli avversari. Prima di qualsiasi discorso sul calcio, però, un forte abbraccio alla Toscana e a tutte le persone alle prese con l’alluvione. Fiorentina propositiva, che dirige il gioco, e Juve concreta che prova a far male con ripartenze di 30-40 metri, sfruttando le caratteristiche dei suoi giocatori". Le due sconfitte della Fiorentina, non fanno cambiare idea a Prandelli che sottolinea la forza della squadra di Italiano, capace di giocare un calcio propositivo. Nessuno, continua il tecnico, può reggere per 90 minuti, nemmeno il City. Infine, un consiglio per Chiesa e Vlahovic: "Dusan e Federico sono della Juve e sono ex: avranno bisogno dei tappi alle orecchie per non farsi influenzare dai fischi del Franchi".