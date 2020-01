Inter-Fiorentina, Iachini: “Commessi troppi errori, è stata una partita combattuta. Mercato? Ci pensa la società”

L’Inter batte la Fiorentina.

Sul campo dello stadio San Siro è andata in scena la sfida tra i nerazzurri e i viola, che si sono affrontati in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia: i due club erano alla ricerca di una vittoria fondamentale per conquistare un posto in semifinale contro il Napoli, che la settimana scorsa aveva abbattuto la Lazio. A decidere il match, terminato con il risultato di 2 a 1, sono stati i gol di Candreva e Barella, che hanno vanificato la rete del momentaneo pareggio realizzato da Caceres.

Al termine del match il tecnico della Fiorentina, Beppe Iachini, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini.

“La partita è stata combattuta e lottata, siamo venuti a giocarcela anche con tanti giovani alle prime esperienze. Nel primo tempo ci siamo difesi bene, abbiamo concesso pochissimo ma dovevamo forzare meno e legare meglio. Troppi palloni persi ed errori tecnici. Nella ripresa siamo partiti giusti, è stata ottima. Abbiamo avuto anche la palla per il 2-1 con Vlahovic. Non l’abbiamo concretizzata ma c’è stato lo spirito della squadra, e abbiamo preso un gran gol al volo di Barella nel nostro momento migliore. La squadra però ha tenuto il campo fino in fondo e ha fatto la sua gara. Mercato? Io sono concentrato solo sulla prossima partita. Abbiamo un impegno faticoso ed importante, poi sul mercato lavora la società”.

