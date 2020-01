Inter-Fiorentina, Barella: “Devo imparare a far gol più facili, teniamo alla Coppa Italia. Eriksen? Un fuoriclasse”

Nicolò Barella uomo decisivo nella sfida vinta dall’Inter contro la Fiorentina.

Il centrocampista nerazzurro ha realizzato con un tiro al volo la rete che ha deciso la sfida di Coppa Italia contro i viola, successo che ha permesso alla squadra di Conte di conquistare le semifinali della competizione. L’ex centrocampista del Cagliari, ai microfoni della Rai, ha commentato così il passaggio del turno.

Coppa Italia, Inter-Fiorentina 2-1: Barella regala la semifinale ai nerazzurri, ad attenderli c’è il Napoli

“Ho visto la palla in aria, ci ho provato ed è andata all’angolino. Devo imparare a fare quelli più facili. Teniamo alla Coppa Italia, vogliamo arrivare in fondo a tutto ciò che facciamo. Siamo contenti e ci meritiamo questa vittoria. Campionato? Ci dovremo impegnare di più ed essere anche magari più fortunati ma il campionato è lungo e c’è tempo. Ho la fiducia di tutti, lottiamo per cose importanti e sono felice di questo. Eriksen? Un fuoriclasse, importante per noi. Alza il livello e aspettiamo che faccia esplodere questo stadio”.