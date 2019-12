Fiorentina-Roma, l’analisi di Lulù Oliveira: “Ai giallorossi serve continuità, Montella rischia il posto”

Parola a Luis Airton Oliveira.

L’ex attaccante brasiliano, naturalizzato belga, negli anni ’90 ha indossato diverse maglie di club di A come quelle di Cagliari e Fiorentina. Lo stesso Lulù in vista della sfida di venerdì sera tra i Viola e i giallorossi, durante la trasmissione Tackle Day Time in onda su NSL Radio TV, si è proiettato così alla sfida del Franchi.

“Fonseca sta facendo un ottimo lavoro, anche se a volte fallisce ancora il momento in cui chiudere la partita. Deve trovare continuità. La Fiorentina ancora non è uscita dalla crisi e non sarà facile perché penso che Montella si giocherà il posto. Penso sarà una partita aperta perché la Roma lascia spazi, così come la Fiorentina. Il pubblico viola è tra i più presenti e attaccati alla maglia quindi l’ambiente sarà infuocato”.

