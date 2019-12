Manchester United, Solskjaer si sbilancia: “Haaland è il profilo che cerchiamo, stiamo valutando attentamente”

Ole Gunnar Solskjaer soddisfatto dopo la vittoria del suo Manchester United in EFL Cup.

I Red Devils hanno superato per 3-0 il Colchester grazie alle reti di Martial e Rashford che si sono unite all’autorete siglata dal difensore ospite Jackson. Il club inglese nel frattempo sta anche lavorando sulla possibile acquisizione di Erling Haaland, attaccante norvegese del Salisburgo che al momento sta facendo gola ai top club europei. Il Manchester avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club austriaco per portare il ragazzo a Old Trafford, come confermato dal tecnico scandinavo nel corso di un’intervista rilasciata a Viasport.