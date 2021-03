Fiorentina-Parma, Prandelli: “Serve più attenzione, dobbiamo migliorare. Joe Barone? Rispondo così”

La Viola in zona Cesarini.

La Fiorentina ha recuperato al rush finale il match contro il Parma di Roberto D’Aversa. Un punto pesante quello conquistato dalla Viola in chiave salvezza e lo sa bene anche il coach della Fiesole, Cesare Prandelli, che ha così commentato ai microfoni di SkySport il pareggio contro la franchigia emiliana. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Non volevamo perdere oggi, la cosa che dobbiamo assolutamente migliorare è che se siamo in vantaggio non si può prendere gol dopo 2’. Serve più attenzione. Però paradossalmente sono più fiducioso rispetto a qualche settimana fa, la squadra è consapevole di quello che è il nostro percorso. Non ho fatto pensieri negativi, ho pensato fino alla fine di poter pareggiare. Avevamo delle assenze importanti, chi ha giocato lo ha fatto con determinazione e qualità. Dobbiamo avere il coraggio di restare più alti e quando siamo in vantaggio dobbiamo fare un altro gol. Joe Barone ha parlato alla squadra e ha toccato le corde giuste dei giocatori: questa è una famiglia in cui la società è vicina alla squadra, chi gioca o non gioca non cambia. Noi siamo uniti, vorrei avere anche la stessa percezione anche da chi fa la critica. In certi momenti bisognerebbe avere più positività”, ha concluso Cesare Prandelli.