Fiorentina, nuovi contagi: tre giocatori e tre membri dello staff positivi al Coronvirus

Nuovi contagi in Serie A.

Secondo quanto annunciato nel pomeriggio dalla Fiorentina attraverso una nota ufficiale, dopo i primi test effettuati in vista della ripresa degli allenamenti collettivi, in programma il 18 maggio, ben tre calciatori della rosa di Beppe Iachini, di cui non sono stati ancora specificati i nomi, e tre membri dello staff sono risultati positivi al Coronavirus. Di seguito il comunicato diramato dal club toscano.

“A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”.

