Fiorentina-Milan, Pradè: “Abbiamo mostrato carattere, Iachini è stato perfetto. Rigore? La mia risposta è scontata”

La Fiorentina riprende il Milan nel finale e ottiene un pareggio importante che dà continuità ai risultati.

Fiorentina-Milan, Iachini: “Gol di Rebic su nostro errore, avremmo meritato di più. Chiesa? Vi dico la mia”

Il direttore sportivo dei toscani, Daniele Pradè, ai microfoni di Dazn, ha parlato della sfida del Franchi e dell’approccio sulla panchina dei viola di Beppe Iachini.

Fiorentina-Milan, Pioli: “Siamo stati superficiali, il rigore non esiste! Tifosi viola? Ecco il mio messaggio”

“Non c’è amarezza, anzi, sono contento. In dieci abbiamo mostrato carattere e siamo usciti fuori, spinti da un pubblico eccezionale. Alla fine potevamo anche vincere. Noi e il Milan siamo due squadre giovani, e sono convinto che saranno protagoniste nel futuro. Rigore? La mia risposta è scontata, per me è rigorissimo. Ci sta sempre che qualcuno si lamenti e al contrario. Se vedi bene viene toccato. Per me ci sta, ho visto un ottimo arbitraggio: stanno usando la VAR, significa che sono state capite le direttive di Rizzoli. Iachini? Il mister è stato bravo, ha messo Chiesa largo in dieci, con tre punte e però copertura data da Igor. Nell’ultima mezz’ora in campo c’eravamo solo noi”.

Fiorentina-Milan, Cutrone: “I rossoneri non saranno mai avversari, ringrazio i tifosi. Rigore? Volevo calciarlo io…”