Fiorentina-Milan, Iachini: “Gol di Rebic su nostro errore, avremmo meritato di più. Chiesa? Vi dico la mia”

La Fiorentina riacciuffa il Milan a pochi minuti dal termine.

Fiorentina-Milan, Pioli: “Siamo stati superficiali, il rigore non esiste! Tifosi viola? Ecco il mio messaggio”

I Viola hanno pareggiato 1-1 contro i rossoneri al termine di una sfida giocata ad alta tensione: dopo il vantaggio di Rebic è arrivato il pari di Pulgar su calcio di rigore. Il tecnico dei toscani, ai microfoni di Dazn, ha analizzato la sfida di questa sera e tessuto le lodi dei suoi ragazzi.

Fiorentina-Milan, Cutrone: “I rossoneri non saranno mai avversari, ringrazio i tifosi. Rigore? Volevo calciarlo io…”

“Abbiamo concesso pochissimo, l’obiettivo era quello di fare una buona fase difensiva. Credo che gli avversari abbiano avuto difficoltà ad entrare in area di rigore, in possesso palla abbiamo sbagliato qualche uscita. Nel secondo tempo abbiamo rischiato quasi nulla, il loro gol è arrivato su un errore di impostazione. Abbiamo pareggiato e avuto anche la possibilità di vincere la partita, se fosse accaduto penso che non avremmo rubato nulla. Peccato per l’ultima occasione con Caceres, l’importante è avere sempre l’atteggiamento giusto. Chiesa? Federico ci può dare una doppia soluzione sia davanti che sull’esterno, un qualcosa che dobbiamo sfruttare per attaccare ancora di più la porta avversaria”.

Serie A, Fiorentina-Milan 1-1: Rebic non basta, Pulgar dal dischetto gela i rossoneri