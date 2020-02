Fiorentina-Milan, Cutrone: “I rossoneri non saranno mai avversari, ringrazio i tifosi. Rigore? Volevo calciarlo io…”

Un pari importante quello conquistato dalla Fiorentina che ha impattato 1-1 contro il Milan.

I viola hanno raggiunto l’1-1 grazie a un calcio di rigore trasformato nel finale da Pulgar che ha pareggiato la rete di Ante Rebic a inizio ripresa. Uno dei protagonisti della gara è stato Patrick Cutrone che, subentrato nel secondo tempo, si è procurato il tiro dagli undici metri che ha deciso la partita. Le parole dell’ex Milan ai microfoni di Dazn.

“Giocare contro il Milan? Per me i rossoneri non saranno mai avversari per tutto quello che hanno dato a me, ringrazio i tifosi per gli applausi che mi hanno riservato alla fine. Sono entrato in campo con la voglia che ho sempre ossia quella di combattere e di vincere, è stata una bellissima sfida. Siamo stati bravissimi a restare in partita e a riuscire a recuperarla, entro sempre con la voglia di far bene e sono felice di essermi procurato un rigore. Felice di questo pareggio, ringrazio i tifosi viola per il sostegno e quelli milanisti per gli applausi nel finale. Rigore? Lo volevo calciare, ma se avessi segnato non avrei mai esultato perché ho tanto rispetto per il Milan e lo avrà sempre. Sono contento, ci sta che abbia calciato Pulgar perché è lui il rigorista. Devo ringraziare la Fiorentina perché ha creduto in me, per farlo devo segnare tanto per ripagarli”.