Calciomercato Fiorentina, Commisso: “Chiesa? Se vuole può andare, ma alle nostre cifre”

Il futuro di Federico Chiesa.

Dopo quattro anni con la maglia della prima squadra e dopo essere diventato un pilastro della Fiorentina, Federico Chiesa potrebbe decidere di lasciare il club in cui è cresciuto calcisticamente alla ricerca di una nuova avventura: il talento viola sarà sicuramente un pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato, ed è infatti nel mirino di tanti top club italiani ed europei.

Tuttavia il presidente del club viola, Rocco Commisso, ha finora sempre bypassato la domanda relativa ad una possibile cessione di Chiesa, rassicurando i tifosi circa la sua permanenza: in tutte le sue dichiarazioni, l’imprenditore italo-americano si è sempre mostrato intenzionato a trattenere il suo giocatore più importante anche davanti ad una’offerta monstre.

Oggi l’imprenditore italo-americano ha festeggiato il primo anniversario da quando ha acquistato la Fiorentina dai fratelli Della Valle: un’ottima occasione per gioire, ma anche di parlare di progetti futuri come la creazione del nuov centro sportivo, e di possibili operazioni di calciomercato, sia in entrata sia in uscita.

Durante la conferenza stampa odierna in cui Commisso ha ringraziato i tifosi per la bellissima accoglienza ricevuta e promesso loro di riportare la Fiorentina ad alti livelli, non sono mancate domande sul futuro dei due giocatori con più appeal presenti nella rosa viola, ossia Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Il presidente del club toscano ha risposto così alla domanda riguardante la possibile partenza dell’esterno classe ’97:

“Futuro di Chiesa? Bella domanda. Sarà la centesima domanda su Chiesa (ride, ndr). I ragazzi devono restare concentrati per questo finale di stagione. Se Chiesa vuole, può andare, ma solo alla cifra che vogliamo noi“.