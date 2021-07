Spagna, Gerard Moreno: “Abbiamo grandi potenzialità. Pedri? Il futuro è suo”

Le parole dell'attaccante del Villareal in attesa della semifinale con l'Italia

L'attesa si fa sempre più pesante, Spagna e Italia giocheranno domani sera a Wembley per conquistare la finale di Euro 2020. Due squadre diverse, con i nostri ragazzi che hanno convinto pienamente per tutta la durata del torneo, mentre la formazione iberica ha balbettato nella fase a gironi, per poi uscire alla distanza e mettere in mostra tutte le potenzialità a disposizione.