Repubblica Ceca, Vaclik amareggiato: “Europeo fantastico. Usciamo a testa alta”

Le parole del portierone ceco dopo l'eliminazione da Euro 2020

La Repubblica Ceca nel quarto di finale delle ore 18 si è arresa alla Danimarca per 2-1. Rimarrà comunque un Europeo da ricordare per i cechi, che alla vigilia della competizione mai avrebbero pensato di spingersi fino ai quarti di finale. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa Tomas Vaclik, portiere della Repubblica Ceca, svincolatosi questa estate dal Siviglia. Per assicurarsi le sue prestazioni come secondo di Alex Meret si starebbe muovendo il Napoli.