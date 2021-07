Juventus, Lo Monaco: “Bianconeri squadra da battere. Dybala sarà il futuro”

Le dichiarazioni dell'ex dirigente del Palermo

La Juventus dopo una stagione difficile si prepara a ripartire. La parentesi Andrea Pirlo è durata poco, con la dirigenza della Vecchia Signora che ha optato per l'usato sicuro e ha richiamato Massimiliano Allegri, per tornare a dominare in Italia e provare il definitivo salto di qualità in chiave europea. Sulla stagione che verrà e sulle particolari doti di Paulo Dybala è voluto intervenire l'ex dirigente del PalermoPietro Lo Monaco, ai microfoni di Radio Bianconera.

Lo Monaco è fermamente convinto che Paulo Dybala è il presente e sarà il futuro della Juventus: "Dybala è il presente e anche il futuro della Juventus, un giocatore di assoluto livello. Io penso che Ronaldo, qualora dovesse decidere di continuare un altro anno ancora, non penso poi potrà restare ancora anche perché non è eterno. Dybala invece è ancora giovane e farebbe la gioia di tante squadre importanti. Se ce l'hai perché privartene? Allegri è stato bravissimo con Dybala perché lui è nato punta centrale anche se non ne ha la morfologia. Allegri lo ha fatto giocare incolonnato con Higuain e insieme hanno fatto delle cose importanti".

Per l'ex dirigente dei rosanero, i bianconeri con l'arrivo di Allegri tornano ad essere la squadra da battere: "La Juve sicuramente resta la squadra da battere. L'Inter sicuramente si riproporrà, ha vinto il campionato, ma i nerazzurri come le altre squadre hanno il problema del bilancio. È la prima volta che vedo una presa di coscienza del genere da parte del calcio italiano sulla necessità di ridurre i costi. Ci sono società che si portano dietro situazioni pesanti come Inter e Milan, i rossoneri hanno già cominciato una riduzione dei costi da un paio d'anni. La Juve resta la candidata primaria".