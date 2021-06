Polonia, Sousa esalta Lewandowski: “Fondamentale come sempre. Grande energia”

La Polonia ha pareggiato 1-1 contro la Spagna. Euro 2020, Bale: “Italia squadra forte. Vincere sarebbe un sogno” Un successo che mantiene vive le speranze di passaggio del turno per i polacchi, che hanno giocato una partita attenta sbagliando...

Un successo che mantiene vive le speranze di passaggio del turno per i polacchi, che hanno giocato una partita attenta sbagliando poco e appoggiandosi sulle imprecisioni degli spagnoli. Fondamentale per conquistare il punto, la rete di testa di Robert Lewandowski che ha punito Unai Simon .

Nel postpartita il tecnico della Polonia,Paulo Sousa ha parlato in conferenza stampa sottolineando l'importanza del centravanti del Bayern Monaco: "La sua energia e determinazione è stata vitale. E' stata maggiore perchè lo richiedeva la gara. La verità è che quando sei un giocatore come lui che lotta e subisce calci, fa una grande differenza e crea un effetto domino per gli altri giocatori che lo seguono".