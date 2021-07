Italia-Spagna, Bonucci: “Morata non merita critiche. Loro sono in crescita”

Le parole del difensore centrale della nazionale alla vigilia della sfida della Spagna

Il centrale di Viterbo ha espresso il suo pensiero su Alvaro Morata, centravanti della nazionale spagnola e della Juventus, che Bonucci dovrà marcare insieme a Chiellini: "E' un amico, spesso siamo insieme. Mi ha colpito quel che ha subito e quel che tutti subiamo. So cosa significa leggere le critiche, sentire certe cose. Gli sono vicino, Alvaro è una persona squisita, un bravo ragazzo, un grande giocatore, un bravo padre e un amico. E' un attaccante totale, ha inserimento, copertura, è uno dei migliori centravanti del mondo. Fortunatamente in stagione ce l'ho in squadra, servirà una grande attenzione per lui e per tutti. Nelle ultime due stagioni, un po' per l'infortunio di Giorgio, un po' per la pandemia, un po' per qualche mio acciacco, abbiamo giocato poco insieme. Ci conosciamo a memoria e viene tutto più naturale, molte cose a cui devi pensare, avendo un partner diverso rispetto a lui, ti portano a essere concentrato su quel che devi fare. Insieme ci dividiamo i compiti, anche come leadership: così diamo il massimo in ogni partita".