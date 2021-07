Spagna, Sergio Ramos avverte: “Italia? Ha sempre quell’esperienza in più”

Le parole del difensore spagnolo a pochi giorni dall'attesissima sfida contro l'Italia, in programma martedì sera alle 21:00

Archiviati i quarti di finale, ad Euro 2020 , è tempo di semifinali. Il primo appuntamento è quello tra Italia e Spagna , in programma martedì prossimo al "Wembley Stadium" di Londra. Impegno analizzato dall'esperto difensore iberico, Sergio Ramos, in un'intervista concessa ai microfoni della UEFA.

Sergio Ramos ha poi ricordato la finale del 2012: "Sapevamo di essere una squadra storica, d'epoca. Sentivamo la difficoltà di vincere Europei, Mondiali e poi ancora gli Europei ma la possibilità di raggiungere quel traguardo ci ha motivato molto a vincere e ci ha permesso di raggiungere un record praticamente impossibile da superare, almeno per molti anni. Del Bosque ci ha messo in guardia contro tutta quell'Italia, non solo su un giocatore in particolare. C'erano Pirlo, Cassano, il giovane Balotelli in uno stato di forma splendido".