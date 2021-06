Italia-Austria, Mancini: “Gara difficile, vinta con voglia. Ne mancano tre”

L’Italia tra le mille difficoltà ha sconfitto l’Austria 2-1. Una partita complicata, con i ragazzi allenati da Mancini che hanno sofferto terribilmente la fisicità e la condizione atletica degli austriaci, che hanno tenuto un ritmo...

L' Italia tra le mille difficoltà ha sconfitto l' Austria 2-1. Una partita complicata, con i ragazzi allenati da Mancini che hanno sofferto terribilmente la fisicità e la condizione atletica degli austriaci, che hanno tenuto un ritmo impressionante per tutto il match. I cambi si sono rivelati fondamentali, con Chiesa e Pessina che sono risultati decisivi con le due reti.

Roberto Mancini al termine dell'incontro ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni della Rai, in cui ha espresso tutta la propria felicità per questa importante vittoria: "L'abbiamo portata a casa perchè lo abbiamo meritato anche se alla fine abbiamo subito questo gol che prima o poi avremmo dovuto subire. Nel primo tempo avremmo potuto segnare qualche gol, nella ripresa siamo calati ma l'abbiamo voluta e l'abbiamo vinta. Abbiamo vinto grazie ai giocatori che sono in panchina che sono entrati con la mentalità giusta. I ragazzi hanno speso tantissimo, Chiesa e Pessina sono stati bravi. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, forse più difficile dei prossimi quarti di finale".