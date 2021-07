Euro 2020, Spagna nei guai: Sarabia si ferma e salta l’Italia

L'entità dell'infortunio del giocatore delle Furie Rosse

La prima semifinale è stata definita nella giornata di ieri. In ordine cronologico la Spagna ha per prima superato la Svizzera ai calci di rigore e a seguire l'Italia ha sconfitto il Belgio per 2-1, offrendo l'ennesima prova convincente. La sfida tra gli iberici e gli italiani è una delle partite più sentite in assoluto, tra due squadre che sono candidate a trionfare alla fine della rassegna.