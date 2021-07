Francia, Le Graet chiarisce: “Euro 2021? Non abbiamo perso per colpa dell’hotel”

Continua a far rumore l’eliminazione della Francia da Euro 2021. Ha destato grande scalpore l’eliminazione della Francia dagli Europei, dopo la rocambolesca sfida contro la Svizzera, terminata ai rigore e decisa da un penalty fallito...

"Smettiamola di parlare dell'hotel. Non abbiamo perso a causa dell'hotel. Il centro di allenamento che non andava proprio bene, lo ammetto, ma se ci dicessimo che se avessimo cambiato albergo non avremmo preso gli ultimi due gol contro la Svizzera….Nel calcio, quando si vince tutti sono grandi. E quando perdi, è colpa degli altri. Non sono d'accordo su questo. Sono andato a vedere tutte le partite, sono andato avanti e indietro. Ho delegato un bel po' e non dico che quello che è stato fatto sia stato fatto male. Abbiamo giocato le prime tre partite in buone condizioni e la quarta l'abbiamo persa perché è il calcio. Dobbiamo parlare di calcio. Il resto non è importante".