Euro 2020, Page avvisa gli azzurri: “Il Galles ci crede, vogliamo battere l’Italia”

Domani pomeriggio alle 18 l’Italia scenderà in campo contro il Galles. VIDEO, dai dread di Larsson alle meches di CR7: i capelli più strani degli Europei Una sfida che vale il primo posto, con le due squadre che vogliono confermarsi in...

Una sfida che vale il primo posto, con le due squadre che vogliono confermarsi in vetta al girone, per avere un ottavo di finale più agevole e continuare a sognare. Gli azzurri arrivano indubbiamente al match da favoriti, ma Bale e compagni proveranno sicuramente a impensierire i ragazzi di Mancini . Sulla sfida in programma domani è intervenuto nella giornata odierna il tecnico del Galles Robert Page .

Il tecnico gallese sa che l'Italia è molto forte, ma è convinto di poter mettere in difficoltà i ragazzi italiani: "Sarà una grande sfida. L'Italia è molto in forma, abbiamo visto entrambe le gare giocate. Ci ha impressionati come lavorano, giocheranno così anche con noi e se lo faranno avremo lo stesso risultato... Quindi dovremo dare tutto per vincere, se vogliamo arrivare primi. Vogliamo arrivare primi, non vogliamo pensare neanche di arrivare secondi. Vogliamo il primo posto".