Siviglia-Inter, Godin: “Le finali si giocano con il cuore, vogliamo tutti la stessa cosa”

L’Inter non sta più nella pelle e attende con grande trepidazione la finale di Europa League che lo vedrà contrapposto al Siviglia.

Siviglia-Inter, Handanovic: “Siamo un gruppo solido, è arrivato il momento di lottare per un trofeo”

I nerazzurri nella serata di venerdì 21 agosto, in quel di Colonia, disputerà l’atto finale della competizione europea e proverà ad alzare un trofeo internazionale dopo dieci anni di astinenza. La squadra guidata da Antonio Conte crede fortemente di poter battere gli andalusi che hanno un rapporto più che speciale con questa competizione. Si è espresso sulla sfida contro gli uomini di Lopetegui, Diego Godin. Il difensore interista, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla gara contro gli spagnoli.

Siviglia-Inter, Conte: “Orgogliosi di aver raggiunto una finale dopo 10 anni, non abbiamo paura degli andalusi”

“Non consiglio niente, lavoro e cerco di fare tutto il possibile. Vogliamo tutti la stessa cosa: vincere. Per farlo dobbiamo fare tutto quello che abbiamo preparato e giocare con il cuore. Le finali si giocano così – dalle parole raccolte da tmw.com -, anche con il cuore. La storia la scrive chi vince, dobbiamo scendere in campo per farlo”.

