Siviglia-Inter, Handanovic: “Siamo un gruppo solido, è arrivato il momento di lottare per un trofeo”

L’Inter alla conquista dell’Europa, i nerazzurri nella serata di venerdì 21 agosto affronteranno in finale il Siviglia.

Siviglia-Inter, Conte: “Orgogliosi di aver raggiunto una finale dopo 10 anni, non abbiamo paura degli andalusi”

I nerazzurri hanno raggiunto una finale europea dopo dieci anni, l’ultima volta risale infatti a quel 2010 quando gli allora uomini guidati da Josè Mourinho conquistarono la Champions League. L’estremo difensore interista, Samir Handanovic, in conferenza stampa, si è proiettato alla gara del Rhein Energie Stadion di Colonia contro gli andalusi.

“Quando sono arrivato ho sempre puntato a giocarmi i trofei. Finalmente possiamo lottare per qualcosa di importante, questo deve essere un punto di partenza, deve diventare un’abitudine come 10-15 anni fa. L’Inter giocava sempre per Scudetto e coppe. Adesso siamo arrivati al punto dove ci possiamo giocare qualcosa di importante. Sono orgoglioso di essere oggi qua. Fin dal primo giorno volevo vincere. Stiamo bene insieme come gruppo. Anche le vittoria ci aiutano a crescere e ci danno consapevolezza. Vogliamo correggere errori e siamo migliorati tanto. C’è la voglia di sacrificarci, sappiamo vincere le partite adesso e le capiamo. In questo abbiamo fatto passi avanti. Da inizio anno il gruppo è forte, solido e compatto”.