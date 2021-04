Manchester Utd-Roma, Fonseca amaro: “Primo tempo top, nel secondo non siamo esistiti”

Il Manchester United ha surclassato la Roma per 6-2 nella semifinale d’andata di Europa League.

Successo travolgente per i Red Devils che non hanno lasciato scampo ai giallorossi che erano comunque riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio per 2-1. Il tecnico della compagine romanista, Paulo Fonseca, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per analizzare il match di Old Trafford.

“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, nella ripresa non siamo esistiti. Siamo stati condizionati dai tre infortuni, poi Diawara e Smalling erano in difficoltà fisica, è stato un secondo tempo pesante e difficile. Abbiamo sbagliato la reazione e mentalmente, non abbiamo reagito dopo aver subìto il 3-2. Giocare contro il Manchester United è difficile, ancor di più senza poter fare sostituzioni. Arrivare in semifinale e giocare questo tipo di primo tempo, significa che la squadra ha fatto bene. Nella ripresa abbiamo sbagliato tutto. Non è stato un problema tattico, nel primo tempo abbiamo giocato bene. Abbiamo perso giocatori importanti nei primi minuti della partita, non abbiamo avuto forza mentale per reagire”.