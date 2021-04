Manchester Utd-Roma, Bruno Fernandes: “Bravi a rimanere in partita. Roma? I cambi hanno pesato”

Il Manchester United centra una vittoria importante contro la Roma.

Europa League, Manchester Utd-Roma 6-2: i giallorossi si sciolgono alla distanza

Una partita strana, con un primo tempo a tinte giallorosse, con i Red Devils che però sono usciti alla distanza e nel secondo tempo hanno dominato e indirizzato in maniera pesante la qualificazione dalla loro parte. Principale protagonista del match Bruno Fernandes, che ancora una volta si dimostra l’uomo in più di questa squadra.

Il portoghese al termine del match ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui ha sottolineato la reazione della sua squadra: “Credo che nel primo tempo abbiamo creato tanto, poi abbiamo subito i gol in contropiede. Siamo stati bravi a restare in partita, poi nella ripresa abbiamo trovato la porta è chiuso la gara. Non ci siamo fatti prendere dall’ansia e siamo rimasti in partita con la testa. Non ci aspettavamo una Roma così alta e così aggressiva”.

Bruno Fernandes ammette che la prestazione della Roma è stata fortemente condizionata dagli infortuni che hanno colpito i giallorossi nella prima mezzora: “Credo che anche loro sono stati sfortunati a causa di tre infortuni nel primo tempo. La stanchezza e la testa l’hanno abbandonata, poi siamo anche stati bravi noi a segnare tanti gol”.