Europa League, Manchester Utd-Roma 6-2: i giallorossi si sciolgono alla distanza

La Roma esce sconfitta da Old Trafford col risultato di 6-2.

VIDEO Manchester Utd-Roma, il rigore di Pellegrini dopo il fallo di mano di Pogba. Le immagini

Una partita difficile da digerire per gli uomini di Paulo Fonseca, falcidiati dagli infortuni e costretti ad usufruire dei tre slot dei cambi nei primi 30 minuti di gioco. I giallorossi dopo aver subito il gol, hanno reagito, ribaltato e concluso in crescendo il primo tempo col punteggio di 2-1. L’inizio di ripresa è stato drammatico con gli inglesi che sono usciti dagli spogliatoi molto più cattivi e convinti delle proprie potenzialità, trovando un parziale di 5-0, che ha tagliato definitivamente le gambe ai capitolini. Un po’ di amarezza per il rigore fischiato ai Red Devils con Edinson Cavani che è stato colpito da Smalling a palla lontana, con il Var che però ha confermato la decisione dell’arbitro Carlos Del Cerro Grande. Le speranze della Roma adesso sono legate a un filo, servirà un 4-0 nella gara di ritorno per raggiungere la finale di Danzica.

Manchester United-Roma, Smalling: “I nostri tifosi meritano l’Europa League”