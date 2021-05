Europa League, Villareal-Manchester United: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Villareal e Manchester United pronte a darsi battaglia per la conquista dell’Europa League.

L’atto finale della competizione è giunto finalmente alle porte dello Stadio Energa Gdansk di Danzica. È la notte più importante della stagione, specialmente per la formazione di Unai Emery, alla prima finale europea della sua storia. L’avversario, per gli spagnoli, sarà di assoluto livello, con Bruno Fernandes e compagni vogliosi di portare a casa il trofeo e confermare quanto di buono fatto vedere durante tutto il loro cammino continentale. Il match – visibile in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8 – non dovrebbe essere privo di qualità tecnica e intensità, con entrambe le franchigie pronte ad affrontarsi senza alcuna esclusione di colpi.

Di seguito le probabili formazioni.

VILLARREAL (4-4-2) – Rulli; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremi Pino, Capoue, Dani Parejo, Trigueros; Alcacer, Gerard Moreno. All. Emery

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) – De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer