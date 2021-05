Manchester United, Solskjaer: “Secondo posto ottimo. Siamo cresciuti tanto”

Il Manchester United chiuderà il campionato al secondo posto.

Manchester United, Solskjaer: “Stagione difficile. Tre acquisti per vincere il prossimo anno”

Un risultato convincente, nonostante i tanti punti di distacco dai cugini del City, che fa ben sperare in vista della prossima stagione. A coronare ulteriormente questa stagione ci sarà la finale di Europa League che vedrà i Red Devils sfidare il Villareal. Prima però la società di Manchester se la dovrà vedere contro l’Everton in Premier League. Sulla grande stagione disputata dai suoi ragazzi è tornato il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer, che si è complimentato con tutta la rosa.

VIDEO Manchester United, Cavani segna da 40 metri: Solskjaer reagisce così

L’ex attaccante norvegese è contento per i progressi fatti ed è convinto che la squadra possa crescere ulteriormente: “Non siamo dove vorremmo essere, abbiamo l’ambizione di muoverci di una posizione in più. Ci siamo migliorati con costanza, terzi lo scorso anno, secondi in questa stagione e con molti punti in più. La squadra ha fatto molto bene”.