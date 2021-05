Manchester United, Solskjaer: “Stagione difficile. Tre acquisti per vincere il prossimo anno”

Il Manchester United si appresta a chiudere il campionato al secondo posto in classifica.

Nonostante l’ampia distanza dai cugini del City che hanno alzato il titolo, si può comunque ritenere una stagione positiva, su cui costruire una squadra ulteriormente competitiva per fare il colpo grosso la prossima stagione. Sul campionato quasi concluso e sulla programmazione per il prossimo anno è tornato il tecnico Ole Gunnar Solskjær, che ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.

La stagione per l’ex attaccante norvegese è positiva, soprattutto dopo la partenza stentata: “Siamo migliorati costantemente rispetto al terzo della scorsa stagione, abbiamo fatto davvero bene fuori casa. Abbiamo avuto un inizio difficile con una mancanza di pre-campionato e abbiamo perso tre delle prime sei partite di campionato, che hanno messo sotto pressione la squadra, ma i giocatori l’ hanno gestita bene, e sono stati molto bravi”.

Secondo Solskjaer per rendere ulteriormente competitiva la squadra serviranno due o tre innesti mirati: “Spero che ci rafforzeremo con due o tre giocatori, dobbiamo assolutamente mirare più in alto in classifica e siamo ancora troppo indietro per pensare di poter raggiungere questo obiettivo. Non siamo dove miriamo ad essere, abbiamo l’ambizione di spostarci di un posto più in alto.”