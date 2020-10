Europa League, Napoli-AZ Alkmaar: 22 positivi tra gli olandesi, le norme UEFA parlano chiaro

Novità dall’Olanda in casa AZ Alkmaar, prossimo avversario del Napoli in Europa League.

Il club ha annunciato nuove positività al Covid-19. Nella nota si legge: “Martedì sono state rilevate nuove infezioni corona all’interno del gruppo di giocatori. È attualmente in corso un inventario dell’entità dei contagi. L’AZ è in stretta consultazione con KNVB, GGD e UEFA“.

L’AZ Alkmaar non ha riportato il numero dei nuovi positivi, che dovrebbero essere 12. Questi si aggiungono ai 4 membri della prima squadra già annunciati in precedenza. Hanno contratto il coronavirus anche 2 giocatori della Primavera e 3 membri dello staff. Per un totale di 16 giocatori della prima squadra e cinque tra Primavera e staff.

Le norme UEFA prevedono che la partita, in programma giovedì 22 ottobre alle ore 18.55 al San Paolo, possa essere disputata se un club ha a disposizione almeno 13 giocatori di cui un portiere. Sono in corso contatti tra i club e la Uefa per monitorare l’evolversi della questione.

Gli olandesi hanno poi diramato un secondo comunicato con il quale hanno aggiornato la situazione relativa ai casi di Covid-19 in squadra. In tutto tredici casi, con tre tamponi dei nove risultati positivi venerdì che, adesso, si sono negativizzati.

Si legge nella nota del club olandese: “La partita, secondo la UEFA, si giocherà a meno che le autorità locali non lo proibiscano. L’AZ Alkmaar arriverà in Italia nella giornata di mercoledì con una selezione di diciassette giocatori. I convocati verranno annunciati mercoledì mattina”.